Thesocialpost.it - Seregno, professoressa aggredita da un alunno: la solidarietà degli studenti, che si schierano con lei

Leggi su Thesocialpost.it

Unadi un liceo di, in provincia di Monza Brianza, è statada unal termine di una lezione. Il ragazzo l’ha colpita con un pugno e uno schiaffo mentre si trovavano da soli in classe. La docente, sotto shock, è stata portata al pronto soccorso e da allora non è più tornata in aula. I genitori del giovane lo hanno ritirato dalla scuola e si sono scusati per quanto accaduto.Leggi anche: Porta una pistola a scuola e spara un colpo: 13enne l’aveva comprata su internetIl preside dell’istituto, Gianni Trezzi, ha ricostruito la vicenda per chiarire i fatti e coinvolgeree docenti in un confronto. “La famiglia è profondamente dispiaciuta per l’accaduto, ha chiesto scusa alla docente”, ha spiegato Trezzi, annunciando un consiglio di classe straordinario.