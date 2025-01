Lanazione.it - Sci, le mete più amate dagli italiani. La Toscana gioca la carta Abetone-Val di Luce

Firenze, 21 gennaio 2025 – Tra le tantesciistiche italiane anche lapuòre la propria: l’. Molti i cittadini che optano per una località più vicina a casa, anche solo per un weekend sulla neve, ma altrettanti quelli che invece preferiscono la settimana bianca sulle Dolomiti. Il portale di prenotazione case e appartamenti vacanza Holidu, ha pubblicato un indice dei prezzi dei top 40 resort e destinazioni sciistiche più gettonate. Lo “Ski Price Index 2025” indica impianti e località italiane o appena al di là del confine, ordinati sulla base delle ricerche che gli utenti hanno effettuato sul sito di Holidu per soggiorni compresi tra il 1 novembre 2024 e il 31 marzo 2025. Sono indicati anche il prezzo medio degli skipass e degli alloggi in alta e bassa stagione.