Lanazione.it - Programma Global Immersion Guarantee, flash mob degli studenti della Monash University

Prato, 21 gennaio 2025 - L'importanzaalberi nelle aree urbane non può essere sottolineata abbastanza: non solo migliorano la qualità dell'aria e riducono l'inquinamento, ma contribuiscono ad aumentare il benessere dei residenti creando spazi per il relax, la socializzazione e la biodiversità. Gli alberi sono essenziali nella lotta contro il cambiamento climatico, nel promuovere la salute e nel migliorare la resilienza delle città alle sfide ambientali. Questa mattina 54iscritti alsono sono stati ricevuti in salone consiliare dal presidente del consiglio comunale Lorenzo Tinagli e dalla sindaca Ilaria Bugetti insieme ai componentigiunta nel corso di unmob che li ha visti spostarsi in diversi punti del centro di Prato portando con se’ alcune piante di bamboo (Phyllostachys aurea) e una pianta di Callistemo (Callistemon citrinus), per ricordare ai cittadini - e a se stessi - il ruolo vitale che gli spazi verdi svolgono nella vita urbana.