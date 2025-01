Lopinionista.it - Presentata a Spoleto l’annata dell’Olio e.v.o. Dop Umbria con gli itinerari “Evo&Art Experience”

Leggi su Lopinionista.it

(PG) – Si è tenuta oggi ala prima giornata dell’Anteprima olio e.v.o. dop, l’iniziativa giunta alla quarta edizione dedicata alla presentazione della nuova annata Dop, rivolta a giornalisti, chef, appassionati e operatori di settore che, dopo un intenso programma incentrato sull’assaggio e la conoscenzaDop in compagnia di esperti e produttori, prosegue nella giornata di domani, martedì 21 gennaio, con due educational tour alla scoperta dell’e della cultura “Evo&Art” nei Colli Amerini e nei Colli Orvietani.La prima giornata di Anteprima Dop, evento organizzato dall’Associazione Stradae.v.o. Dop, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’ed il sostegno del Comune di, si è svolta interamente a(Pg) dove i partecipanti, dopo essere stati accompagnati in una visita guidata della città e ai frantoi del territorio, hanno partecipato alla Grande degustazione di Olio e.