Per salvare l’agricoltura e il Pianeta non bisogna fare niente | il curioso metodo botanico di Masanobu Fukuoka

Non arare, non fertilizzare, noncompostaggio, non diserbare, non potare gli alberi, non usare prodotti chimici, né trattori né altre automazioni a petrolio. È“del non”, basata suldele filosofoe illustrata nel manuale di Kutluhan Özdemirnaturale e l’arte del non(Terranuovaeditore). “Se ci fidiamo della natura, la domanda da porci non è cosa possiamoper migliorarne il funzionamento, bensì quali azioni possiamo smettere senza ridurre la resa del terreno”, scrive l’autore, sottolineando che “un contadino naturale può considerare il suolo di cui si prende cura come un sistema chiuso che non richiede materiali, interventi o attrezzatura provedall’esterno”.naturale si oppone alla focalizzazione sul risultato economico immediato, all’approccio biocida (tendente ad eliminare dal suolo e dalle piante tutto ciò che considera dannoso a prescindere dalla sua funzione nell’ecosistema), alla meccanizzazione spinta in sostituzione di manodopera umana, alla progressiva artificializzazione della natura (monocolture, Ogm), agli elevati costi di produzione, alla subordinazione ai dettami della grande distribuzione, alla bassa qualità nutrizionale dei raccolti, alla dipendenza dal petrolio e altre fonti fossili.