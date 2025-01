Oggi è il gran giorno per 13 milioni di famiglie Ovvero il giorno delle Iscrizioni scuola superiore mezzo milione di studenti oltre a medie ed elementari La piattaforma Unica? Arranca

Iodonna.it - Oggi è il gran giorno per 1,3 milioni di famiglie. Ovvero il giorno delle Iscrizioni scuola superiore (mezzo milione di studenti), oltre a medie ed elementari. La piattaforma Unica? Arranca

è ilper 1,3diil2025 (di),edper l’anno scolastico 2025-2026. Da, 21 gennaio, e fino alle ore 20 del 10 febbraio 2025 la finestra per attuare la procedura. Ricordiamo: non c’è fretta, l‘accoglimentodomande non dipende dal momento in cui vengono inviate. Anche quest’anno va utilizzata ladel Mim. Che, nel frattempo, è cresciuta e si è stabilizzata. Tant’è vero che, negli istituti che hanno aderito alla sperimentazione, sarà usata anche per l’invio della documentazione aggiuntiva e successiva. La procedura di iscrizione online è abbastanza semplice e lineare ma potrebbero comunque emergere dubbi e verifarsi piccoli problemi. Cerchiamo di anticiparli.