Nuovi appuntamenti per la stagione del golf. Sfide all’ultima buca tra Montelupo e Vinci

Il divertimento è l’elemento che sta caratterizzando le competizioni nella prima parte dellanei circoli diempolesi. Sabato 18 gennaio al Bellosguardoi giocatori sono scesi in campo a coppie nella tappa del MC Tour. Matteo Chiti e Roberto Brotini hanno tenuto facilmente fede al pronostico imponendosi con 66 colpi, cinque meno del par del percorso delle collineane. Nella combattutissima categoria netta Guido Brogi e Lorenzo Cavallini hanno avuto la meglio su Paolo Fontanelli e Matteo Bavastro, appaiati a 41 punti, per il miglior parziale nelle ultime buche. Hanno completato il podio Gianni Grifoni e Matteo Bettacchi (40). Il giorno seguente alsquadre da cinque giocatori per la Louisiana del Wellness. Pietro Secci, Giovanni Fonnesu, Massimo Rosi, Cesare Boccella Duclos e Sauro Secci hanno vinto con 58 colpi mentre nella categoria netta successo a Francesco Salesia, Paola Fagiolini, Dino Zamerri, Marta Berti ed Edoardo Zamerri (52).