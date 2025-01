Neonata di appena un giorno rapita da una clinica a Cosenza | a prenderla una donna fintasi infermiera

Leggi su Open.online

Si è presentata in stanza, con mascherina al volto, come. E ha preso con la scusa del cambio pannolino la piccola, senza poi però fare ritorno. Unadi unè statacosì a, all’interno dellaSacro Cuore, nel centro della città. Il fatto è accaduto intorno alle 18.30. Sul posto è intervenuta la Polizia. La, con il volto parzialmente coperto dalla mascherina si era spacciata come una addetta del personale. Ma poi, con il passare dei minuti, troppi, la mamma della bambina e le nonne si sono insospettite e hanno chiesto chiarimenti. Da lì la scoperta: nessundoveva prelevare la piccola, finita in mani sconosciuta. Così è partito immediatamente l’allarme. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile e le Squadre Volanti della Polizia di Stato del capoluogo, coordinate dal questore Giuseppe Cannizzaro.