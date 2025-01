Oasport.it - NBA, i risultati del 21 gennaio: Cleveland chiama, Boston risponde asfaltando i Warriors. Memphis, terza vittoria di fila

In NBA continua la sfida a distanza per la supremazia ad Est. Non mollano un colpo iCavaliers, che ottengono lanumero 36 della stagione con una larga affermazione casalinga sui Phoenix Suns dominando nei quarti centrali: come sempre è Donovan Mitchell a fare la parte del leone con 33 punti, mentre dall’altra parte la franchigia dell’Arizona continua ad essere Durant, Booker e quasi nulla più. Ancora una brutta prova di Bradley Beal, 5 punti in 25’, un vero e proprio elefante nella stanza.Rimangono dietro iCeltics, che si rianimano dopo la sconfitta con Atlanta e tornano alla, assai larga, contro i Golden Stateche ne prendono addirittura 40. Steph Curry è solo sull’isola, sono solo 18 per lui, ma i californiani tirano con 14/53 da tre punti, mentre per i campioni in carica sei uomini vanno in doppia cifra, per Brown (17) e Tatum (22) è una “giornata in ufficio”.