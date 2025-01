Sport.quotidiano.net - Nba, Boston rifila 40 punti a Golden State. McCollum trascina i Pelicans

Milano, 21 gennaio 2025 – Batosta clamorosa quella incassata dasul campo amico contro. I Celtics si impongono con ben 40di margine (125-85). Un'umiliazione bella e buona per gli Warriors, privi di Green, Kuminga e Podziemski, e con un Curry da 18con 6/16 al tiro. Gli ospiti cominciano forte e all'intervallo sono avanti di 15 lunghezze. E' nel terzo periodo però che la formazione allenata da coach Mazzulla scappa davvero via, grazie ad un parziale di 43-24. L'ultima frazione per i padroni di casa si trasforma così in un lungo calvario fino alla sirena finale. Il miglior marcatore dei campioni in carica è Tatum, autore di 22, seguito da Porzingis con 18 e da Brown con 17. Bulls meglio dei Clippers Tonfo interno pure per i Clippers, che si fanno superare da Chicago per 112-99.