Movieplayer.it - Mission: Impossibile ci ha già anticipato cosa accadrà a Ethan Hunt nel prossimo film?

Leggi su Movieplayer.it

Il destino del personaggio di Tom Cruise è già segnato oppure tornerà nuovamente protagonista in altri capitoli del franchise? Il destino dell'di Tom Cruise è stato uno dei principali interrogativi di: Impossible - The Final Reckoning, ma il franchise potrebbe aver già confermatoal personaggio. Dal finale di: Impossible - Dead Reckoning, sono emerse diverse domande sulcapitolo del franchise. Inizialmente, l'ottavo capitolo doveva intitolarsi Dead Reckoning - Parte 2, prima che venisse modificato ufficialmente in: Impossible - The Final Reckoning. A prescindere dal cambio di titolo, le teorie sull'ottavo capitolo della saga sono molte. Le più comuni riguardano i numerosi personaggi del cast, con il pubblico che si sta già .