Minaccia moglie e figlia con un coltello lungo 33 centimetri | arrestato anche per droga

Ostiglia (Mantova) – Apre la porta ai carabinieri, intervenuti dopo una chiamata di soccorso, brandendo undi 33 centrimetri. Disarmato dai militari, è stato poiper minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia, oltre al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Succede a Ostiglia, nel Mantovano. La scorsa notte l’operatore del 112 riceve una chiamata di emergenza, in cui veniva segnalata una accesa discussione tra coniugi all’interno del loro appartamento, specificando che l’uomo era armato di. Scatta subito l’allarme e l’operatore in servizio alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Gonzaga, in tempo reale, invia sul luogo della lite la pattuglia di Magnacavallo e quella di Quistello. I militari bussano alla porta dei litiganti.