Lapresse.it - Migranti, traffico irregolare a Milano Lampugnano: indagate compagnie bus

discoperto a, dove erano coinvolte anchedi bus che lavorano per conto di Flixbus e BlaBlaCar. Polizia di stato e polizia locale dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip dinei confronti di 7 persone che avrebbero organizzato una rete per ildibasata nell’autostazione dei bus di, uno dei principali scali nazionali per ledi trasporto passeggeri su gomma nell’area Schengen e in tutta Europa.Le misure sono state eseguite nelle province di, Brescia, Bergamo, Varese, Monza e Brianza, Novara, Teramo, Aosta e Torino con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazionepluriaggravata. Sono in corso le ricerche di un ottavo soggetto latitante.