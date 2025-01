Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Borges/Cabral 6-4, 3-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: avanti i lusitani nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Esce il rovescio di.15-0 Chiude al volo, a suo modo: giganteggiando.3-4 Entra a rete ma combina un pasticcio. Sempre.40-30 Non risponde di dritto, comunque alla prima,.30-30 Super passante di dritto di!30-15 Doppio fallo (2°).30-0 Seconda profonda e vincente di.15-0 Comoda chiusura al volo di.3-3 AAAACCCCCEEEEE! Grande!A-40 Servizio e quadrupla chiusura al volo. Smash in arretramento pazzesco di, sopra la testa è pauroso!40-40 Non chiude al volo il piemontese, un gioco da ragazzi il dritto dicon molto spazio a disposizione. Peccato, la prima era di nuovo giunta in soccorso.40-30 Benissimo, altra prima e altro punto di!30-30 Grandissima prima al corpo, non può sbagliare stavoltadi volo!15-30 Nuovo errore di volo di, attenzione!15-15 Clamoroso smash risolutivo di!0-15 Errore al volo da vicinissimo di Simone.