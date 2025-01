Inter-news.it - L’Inter è compatta e unita: due dettagli da sottolineare della sfida con l’Empoli

non è solo brava a giocare e dare spettacolo con il suo gioco, come ha evidenziato lacontro. In quell’occasione, infatti, duehanno testimoniato una convergenza di valori tra i calciatori nerazzurri.UNIONE DI SQUADRA –ha superatocon il punteggio di 3-1. A segno, oltre a Denzel Dumfries, i due attaccanti nerazzurri Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Proprio i due calciatori offensivi del club meneghino si sono fatti apprezzare anche per un encomiabile atteggiamento mostrato sul rettangolo di gioco nei confronti dei propri rispettivi compagni di reparto. L’argentino con Mehdi Taremi e il francese con Marko Arnautovic.Lautaro Martinez e Thuram incarnano lo spirito d’unione dominante alDUE– Nel caso di Lautaro Martinez, non si può non rimarcare l’attenzione che il capitano nerazzurro ha riservato nei confronti dell’iraniano, al momento dell’uscita dal campo di quest’ultimo.