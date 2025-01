Lanotiziagiornale.it - La tregua nella Striscia di Gaza regge e Hamas annuncia che sabato libererà altre sette donne. Ma in Cisgiordania scoppia la rivolta dei coloni israeliani

Malgrado i timori, la fragiledisembrare per ora.ha dichiarato che continuerà a rispettare l’accordo, chiedendo che lo faccia anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Inoltre, hato chesaranno liberatequattroisraeliane, senza tuttavia rivelarne l’identità. Attualmente,rimangono in ostaggio a, inseritelista di 33 persone da rilasciareprima fase dell’accordo. Si tratta di: Arbel Yehud, 29 anni; Shiri Silberman Bibas, 33 anni; Liri Albag, 19 anni; Karina Ariev, 20 anni; Agam Berger, 21 anni; Danielle Gilboa, 20 anni; e Naama Levy, 20 anni.Tuttavia, la pace appare tutt’altro che definitiva. Donald Trump, nel suo insediamento alla Casa Bianca, ha dichiarato di non essere “sicuro” che l’intesarà, promettendo il suo sostegno a Israele qualora la guerra dovesse riprendere.