Ilfattoquotidiano.it - La nuova protesta dei precari del Cnr: “Abbiamo trovato le risorse per le stabilizzazioni, perché la presidente Carrozza non le avvia subito?”

Dopo circa un mese di occupazione partita lo scorso 28 novembre e sospesa per la pausa natalizia, idel Consiglio Nazionale delle Ricerche sono di nuovo in mobilitazione. A spingerli ancora una volta la richiesta di stabilizzazione. Grazie ad un emendamento voluto dalle opposizioni (Pd, M5S e Avs) e approvato in legge di Bilancio il dicembre scorso, sono stati infatti stanziati 32 milioni di euro in tre anni, i primi 10 milioni per il 2025, per le assunzioni a tempo indeterminato. “LaMaria Chiaradiceva che non c’erano– dice Antonio Sanguinetti, ricercatore diUniti CNR – ora i soldi litrovati noi.sostiene che inserirà lenella programmazione triennale per poi cominciare il processo di stabilizzazione entro dicembre 2026.