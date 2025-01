Calciomercato.it - La Juve e Vlahovic mai così lontani: fissato il prezzo per la cessione | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il centravanti serbo non è più centrale nel progetto bianconero e va verso l’addio: occhio alla Premier e al BarcellonaTempi duri allantus per Dusan. Il centravanti serbo è tornato in campo contro il Milan dopo lo stop per affaticamento nelle sfide con Torino e Atalanta, entrando nel finale di gara della sfida vinta all’Allianz Stadium con il ‘Diavolo’.e Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta contro i rossoneri gli ha preferito Nico Gonzalez come falso nueve, svelando alla vigilia del match di Champions League che la scelta di sabato è stata di natura tecnica e non di condizione fisica. “Non posso dirvi se giocherà, adesso ho più abbondanza e ho l’opportunità di scegliere“, ha chiosato l’allenatore bianconero in conferenza stampa. A Bruges probabile conferma quindi per Nico Gonzalez in attacco, condestinato a un’altra esclusione.