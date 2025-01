Biccy.it - Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono lasciati? Lui ha smesso di seguirla su IG

Leggi su Biccy.it

si sarebbero: si erano sposati nel settembre del 2018. Il cantante hadi seguire sua moglie su Instagram poche settimane dopo che lei aveva smentito le voci sui loro presunti problemi matrimoniali.has unfollowedon Instagram. pic.twitter.com/vx5i6ux0EE— Pop Base (@PopBase) January 21, 2025La loro possibile rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno, dato che i due recentemente avevano fatto un viaggio insieme in Colorado insieme a loro figlio di soli cinque mesi, Jack Blues. I rappresentanti di, tuttavia, non hanno ancora commentato la situazione.no longer followson Instagram. pic.twitter.com/Ug0VgVb0as— Pop Crave (@PopCrave) January 21, 2025Aggiornamento:ha appena chiarito che qualcuno è entrato nel suo profilo e hadi seguire la moglie.