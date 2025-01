361magazine.com - Hugh Grant rivela: «Ho avvelenato la mia famiglia due volte!». Le confessioni shock dell’attore simbolo dei comedy film inglesi

, conosciuto dai più per i suoi ruoli sopra le righe e per i protagonisti iconici delle commedie british,di averla suaper ben due. Poi aggiunge dettagli circa la sua vita privata Intervistato da British Vogue, il volto di Daniel Cleaver di Bridget Jones ha regalato uno spaccato divertente della sua vita familiare, raccontando perché ha deciso di appendere il grembiule al chiodo per sempre.«Hola miadue, gli ho dato dei vermi», ha confessato l’attore. «Pollo crudo. Due. Era buio, capisci?».ha spiegato che il disastro è avvenuto durante un barbecue: ««Ho infilato il termometro di Heston Blumenthal nel pollo, ma non riuscivo a leggere bene il risultato. Così ho servito il tutto. vermi per tutti. Ora i miei figli mi implorano di non cucinare mai più».