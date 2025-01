Tpi.it - Giorgia Meloni contro Fabrizio Corona: al via il processo sul falso “legame affettivo” della premier

La presidente del Consiglioè stata ammessa come parte civile in unper diffamazione a carico die di Luca Arnau, direttore del giornale online Dillingernews.Ilverte su un articolo, pubblicato sulla stessa testata il 20 ottobre 2023, in cui si riportava di un presunto “” tra lae il deputato catanese di Fratelli d’Italia Manlio Messina.Anche Messina è stato ammesso come parte civile nel, iniziato ieri, lunedì 20 gennaio, davanti all’ottava sezione penale del tribunale di Milano.L’articolo – il cui titolo era “E se il cuore difosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontano che.” – fu pubblicato poche ore dopo che la presidente del Consiglio aveva annunciato la finerelazione con il suo compagno Andrea Giambruno, padre di sua figlia Ginevra, dopo che su Striscia la Notizia erano andati in onda alcuni fuorionda inopportuni di Giambruno, giornalista di Rete 4.