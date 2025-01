Panorama.it - George Orwell e la neolingua del Grande fratello

Quando viaggiava, tutto il suo bagaglio era contenuto in una valigetta di due spanne (scarse).si era abituato all'essenziale al punto da infastidirsi per tutto il resto che considerava superfluo e, dunque, inutile. Inizialmente, questa sua inclinazione per l'indispensabile ebbe il carattere della scelta obbligata. La scuola - al collegio di Saint Cypriane nell'Eastbourne - riuscì a frequentarla solo con una borsa di studio che gli consentì di rimediare alle difficoltà economiche della famiglia, alle prese con la necessità di nascondere i bisogni urgenti dietro la facciata delle apparenze piccolo borghesi. Di giacche, bastava quella che indossava e, per la biancheria, si arrangiava con un solo cambio. Poi fu costretto ad alleggerire il corredo personale perché erano più importanti il fucile e le cartucciere.