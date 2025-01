Ilnapolista.it - Gasperini: «La società non sembra intenzionata a fare mercato, vorrei qualche rinforzo in più»

Gian Pierosi gode la goleada contro lo Sturm Graz che vale la qualificazione ai playoff e lascia aperte le speranze di approdare direttamente agli ottavi.a SkyMister, vittoria importante, primo obiettivo centrato con il pass per i playoff. Quanto è soddisfatto di questo risultato?«Questa vittoria era necessaria, soprattutto perché in questo 2025 non eravamo ancora riusciti a vincere. È arrivata al momento giusto, perché il nostro percorso in Champions è stato di alto livello, ma con un calendario impegnativo. In casa abbiamo affrontato squadre come Arsenal e Real Madrid, mentre la sfida contro il Celtic è stata complicata e piena di insidie. Siamo stati bravi a vincere partite chiave come quelle contro lo Stoccarda, lo Young Boys e lo Shakhtar, e oggi volevamo chiudere il discorso qualificazione.