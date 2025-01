Ilrestodelcarlino.it - Esselunga si prepara. Apertura verso l’estate. Cento posti di lavoro, al via le selezioni

L’del primo supermercatoin città è prevista nella seconda metà dell’anno, con due ipotesi al momento: la prima è che il taglio del nastro possa essere messo in calendario a inizio estate, la seconda è che la cerimonia venga svolta in settembre, al rientro dalle vacanze. Non c’è nulla di ufficiale ancora, ma di certo si accorciano i tempi per vedere pronta la struttura in costruzione tra via Ravegnana e via Bonaparte: parliamo di 1.500 metri quadrati di superficie di vendita a pochi metri dall’iper Puntadiferro e dal distretto Formì. All’lavoreranno un centinaio di persone, che verranno in parte reclutate da qui a qualche settimana. Quello che la catena della grande distribuzione ha organizzato è un – così lo ha chiamato – ‘Job Day Forlì’, che si terrà in città il 12 e 13 febbraio: per partecipare occorre candidarsi (c’è tempo fino a domenica) iscrivendosi attrail sito www.