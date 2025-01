Quotidiano.net - Elly Schlein critica Trump e Meloni: 'Serve una risposta forte dell'Ue'

"Il messaggio diè chiaramente aggressivo e preoccupante, mostra un delirio di onnipotenza". Lo dice la segretaria del Pd, conversando con i giornalisti in Transatlantico.su, chi pensa che ci si salvi da soli sbaglia "Spero che- aggiunge - si sia chiesta perché solo lei è stata invitata e la Ue no. Chi pensa che ci si salvi da soli sbaglia. La domanda è sesarà in grado di far rispettare gli interessi italiani e europei". La leader dem spiega come l'analisi del discorso del presidente americano e le conseguenze anche sull'Europa siano stati sul tavoloa segreteria del partito che si è tenuta oggi. "Abbiamo messo a fuoco uno scenario nuovo dove il nazionalismo di destra si salda con il capitalismo tecnologicoe big tech.- dice- unamolto'Ue".