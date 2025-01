Gamerbrain.net - Dynasty Warriors Origins: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi su Gamerbrain.net

non è semplicemente un reboot, ma una vera rinascita per la longeva saga Musou. Dopo oltre 60 ore trascorse a esplorare il vasto mondo dei Tre Regni, posso affermare che Koei Tecmo e Omega Force hanno creato un capitolo che ridefinisce il concetto di battaglie epiche, unendo innovazione e fedeltà alle radici della serie.A differenza dei titoli precedenti, che permettevano di impersonare molti signori della guerra,adotta un approccio più narrativo, mettendo il giocatore nei panni di un eroe senza nome, un guerriero vagabondo affetto da amnesia. Questa scelta, pur limitando inizialmente la varietà, offre una prospettiva più intima e personale sugli eventi storici che portarono alla formazione dei Tre Regni.La narrazione si concentra su momenti cruciali come la ribellione dei Turbanti Gialli e la caduta di Dong Zhuo, mantenendo un equilibrio tra accuratezza storica e libertà creativa.