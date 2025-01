Inter-news.it - Dumfries si è preso l’Inter a suon di gol! Uomo in più in fase avanzata

Denzelè andato nuovamente a segno nella sfida casalinga in cuiha superato l’Empoli con il punteggio di 3-1. Il suo 2025 è per ora magico.CHE PARTENZA – Denzelrappresenta il valore aggiunto dellaoffensiva delin questo 2025 appena iniziato. Il calciatore olandese si è disimpegnato in maniera ottimale nell’ultima sfida di Serie A dei nerazzurri, vinta contro l’Empoli per 3-1. La rete da lui siglata è stata la quarta nel mese di gennaio, la settima in stagione. Ma le prestazioni dell’olandese sono da top player anche per la costanza di rendimento da lui mostrata nel corso di ogni incontro, mostrandosi efficace ine attento in difesa.e la mentalità mostrata al: terzo fattore che incide sul suo valoreCATTIVERIA AGONISTICA – Alle specifiche componenti tecniche e tattiche legate alle prestazioni diconsi aggiunge la mentalità con cui il nerazzurro approccia a una gara.