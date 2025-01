Bergamonews.it - Difesa del suolo, dalla Regione un milione e 850mila euro per opere di mitigazione a Branzi

Uno stanziamento di 950 milaper ledidel rischio sulla conoide del torrente Pezzoldo e un altro di 900milaper realizzaredia protezione delle aree abitate in località Caprini, 900mila. Sono parte dei 117,3 milioni diper interventi adele a contrasto del rischio idrogeologico stanziati da Lombardia. Si tratta di risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (108,7 milioni), alle quali si somma un cofinanziamento diLombardia pari a 8,6 milioni.I fondi, come prevede la delibera approvata lunedì 20 gennaioGiunta, su proposta dell’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, di concerto con i colleghi Massimo Sertori (Montagna ed Enti locali) e Romano La Russa (Protezione civile), sono destinati a più di 20 comuni distribuiti in otto province e serviranno a garantire, tra le altre cose, operazioni di monitoraggio e contenimento dei corsi d’acqua, contrasto al rischio di frane e messa in sicurezza dei centri abitati.