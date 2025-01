Ilfattoquotidiano.it - Di Pietro: “Separazione delle carriere? Il problema della giustizia è la scarsità di risorse”. E bacchetta l’Anm: “Affronti i suoi errori”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“I probleminon stanno nellatra pm e giudici del tribunale, ma nel fatto che ci sono troppi procedimenti civili e penali, pochi giudici, pochi ausiliari, poche, pochi strumenti, pochi mezzi. È un po’ come la storiacarceri italiane: si sta male dentro perché sono vecchie, si sta stretti e non bastano. Certo, dobbiamo fare in modo che non si delinqua, ma se c’è gente che delinque e mancano i posti nelle carceri, che si fa? Si costruisce un carcere in più“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 5 Notizie (Radio Cusano Campus) dall’ex magistrato Antonio Di, che, pur criticando la riforma Nordio, respinge l’idea secondo cui lapossa subordinare un pm alla politica: “Ma credete davvero che un pm, salvo che non lo voglia, possa essere sottoposto a un politico? Un magistrato è soggetto soltanto alla legge, rappresenta un potere indipendente e autonomo.