Lettera43.it - Davos, l’intervento di Von der Leyen: «Pronti a negoziare con Trump sul commercio»

Durante la seconda giornata del World Economic Forum di, Ursula von derha confermato la linea costruttiva che l’Europa intende adottare con gli Stati Uniti, anche dopo il ritorno di Donaldalla Casa Bianca. «Nessun’altra economia al mondo è integrata come la nostra. C’è molto in gioco per entrambe le parti e la nostra prima priorità sarà quella di impegnarci presto, discutere interessi comuni ed essere», ha detto la presidente della Commissione europea. «Saremo pragmatici, ma rimarremo sempre fedeli ai nostri principi. Per proteggere i nostri interessi e sostenere i nostri valori, questa è l’Europa». Tuttavia, ha aggiunto Von der, «le regole di ingaggio tra le potenze globali stanno cambiando e non dovremmo dare nulla per scontato».Ursula von der(Getty Images).