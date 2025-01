Lanotiziagiornale.it - “Corrono tempi di forte crisi. L’Italia fa bene ad accreditarsi”. Parla l’analista politica e giornalista, Greta Cristini

“Come non finì il mondo durante il primo Trump 2016-2020, così non finirà durante il Trump 2.0”. Parola della, analista geoe scrittrice,, che sembra voler tranquillizzare quanti ieri hanno visto in tv l’inizio di un’epoca buia. “Con le grandie guerre in atto, assumerà un approccio pragmatico e transattivo volto a risolvere questioni, come l’Ucraina o il Medio Oriente, dove l’obiettivo è delegare gli aspetti securitari, quindi militari, agli sforzi altrui”, aggiungeoggi comincia l’“era Trump”, che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi quattro anni, uno sconvolgimento geopolitico del globo per come lo abbiamo conosciuto fino a oggi? Quella riunita a Washington è la nuova “internazionale di destra”?Niente di tutto questo. Come non finì il mondo durante il primo Trump 2016-2020, così non finirà durante il Trump 2.