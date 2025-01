Ilfattoquotidiano.it - Connettività e sistemi di assistenza alla guida, su Symbioz lo stato dell’arte della tecnologia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La versione meglio equipaggiataRenaultdispone di 29 dispositivi didi ultima generazione. L’impegno sulla sicurezza non potrebbe essere espresso meglio dal costruttore francese, che proprone l’Active Driver Assist, ossia laautonoma di livello 2 su una scala fino a 5 (e solo alcuni modelli di un paio di costruttori premium sono arrivati al 3), e il Cruise Control adattivo “tra i più avanzati del segmento”. Ladiè l’evoluzione dell’Highway and Tra?c Jam Companion che Renault aveva già proposto e con il quale viene esteso il campo di applicazione, non più limitato alle sole strade a scorrimento veloce. La funzione integra Adaptive Cruise Control con Stop & Go,al mantenimento nella corsia e riconoscimentosegnaletica stradale a geolocalizzazione e mappe specifiche: anche se mani si possono togliere dal volante (seppur per poco) ogni responsabilità resta sempre in capo al conducente.