Tvplay.it - Conceicao è già stufo, ne vuole cacciare quattro

Leggi su Tvplay.it

Sono giorni davvero movimentati per il Milan sul mercato. Oltre ai nuovi arrivi potrebbero esserci anche cessioni sorprendentiUltimi dieci giorni di gennaio importantissimi per il Milan. Le sfide contro Girona e Dinamo Zagabria decreteranno la posizione di classifica dei rossoneri nel girone di Champions League con l’obiettivo di un piazzamento tra le prime otto che garantirebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff.è già, ne– Tvplay.it (Foto LaPresse)Sul mercato, invece, servono acquisti per sistemare tutti i reparti in vista di una seconda parte di stagione nella quale i rossoneri devono centrare assolutamente, in campionato, la qualificazione alla prossima edizione di Champions. Nuovi acquisti che passano, inevitabilmente anche dalle cessioni necessarie per liberare posti in organico e tesserare i nuovi arrivi.