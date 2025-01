Sport.quotidiano.net - Champions, l’Atalanta è ai playoff. Pokerissimo allo Sturm Graz

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 21 gennaio 2025 –passa il turno di, raggiungendo un altro degli obiettivi di inizio stagione. Con un turno di anticipo la Dea,ie al rotondo successo casalingo per 5-0 sugli austriaci dello, sale a 14 punti e blinda un posto per i, gli spareggi di febbraio. Ma i nerazzurri, con una differenza reti di 18 gol fatti e appena 4 incassati (di cui tre nella stessa gara contro il Real Madrid) possono ancora sperare di conquistare un posto tra le prime otto che salteranno ivolando direttamente agli ottavi di finale a marzo: per riuscirci servirebbe un colpaccio tra una settimana in casa della corazzata Barcellona. Attacco da fenomeni Difficile certo, ma non impossibile per questa Dea che intanto volaie al suo attacco supersonico e protagonista nella ‘manita’con i gol di Retegui, salito a quota 17 stagionali, di De Ketelaere e Lookman, rispettivamente a 11 e 13, autori anche di due assist.