Davidemaggio.it - Cattelan à la Fiorello: Dopofestival in un glass difronte all’Ariston

Leggi su Davidemaggio.it

E’ una delle novità del Festival di Sanremo 2025: iltorna su Rai 1 a sei anni dall’ultima edizione. Quello che condurrà Alessandro, però, sembra più avvicinarsi al Viva Rai2. Viva Sanremo dello scorso anno. E DavideMaggio.it vi anticipa perché.Il, infatti, non avrà un vero e proprio studio come in passato, dove fu realizzato principalmente al Teatro del Casinò di Sanremo, ma si svolgerà – da martedì 11 a venerdì 14 febbraio – in unsituatoal Teatro Ariston, proprio come fatto nel 2024 da.Selvaggia Lucarelli unica giornalista fissaSe– lasciandosi scappare a dicembre la presenza di Selvaggia Lucarelli al– aggiunse che non sarebbe stata la sola presenza fissa (“Saremo una bella banda. Stiamo lavorando per creare un team”, dichiarò a La Volta Buona), ci risulta, almeno ad oggi, che la giurata di Ballando con le Stelle sarà invece l’unica giornalista presente in tutte le quattro puntate.