Lopinionista.it - Brunetta su Giovanni Amoroso nuovo presidente della Corte costituzionale: “Grande soddisfazione”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Accogliamo conla scelta dei giudici costituzionali che hanno eletto al verticeConsulta, l’insigne giurista. Già vicein caricanella sua attività accademica si è distinto per gli studi in materia di contrattazione collettiva e sullo Statuto dei lavoratori. Come magistrato di Cassazione edel Massimario ha redatto sentenze diequilibrio. Per il Cnel e per la sua attività di iniziativa legislativa sarà un imprescindibile punto di riferimento”.Così in una nota l’ex ministropubblica amministrazione Renato(foto), oggidel Cnel, a propositonomina dicome. “All’amico Augusto Barbera, che lascia al termine del mandato, un ringraziamento per come ha saputo guidare lain momenti assai delicati, gestiti con saggezza e senso delle istituzioni”, conclude