Assalti ai supermercati. I carabinieri scoprono il gioco

Il sistema era collaudato, la banda pure. Uno del gruppo entrava in un supermercato e riempiva il carrello fino all’orlo delle merci più costose, poi anziché passare dalla cassa e pagare, il finto cliente si palesava per tale, ovvero si faceva aprire una porta da un complice e fuggiva a gambe levate con tutta la refurtiva al seguito. Domenica scorsa, in serata, però il giochetto non è riuscito, e il ladro ed è stato arrestato in flagranza daidella stazione di Carpenedolo. Si tratta di un giovane romeno, nella cui disponibilità i militari hanno trovato 600 euro di prodotti alimentari, appena trafugati dalla LidL di Carpenedolo e poco prima dalla Conad di Castiglione delle Stiviere (Mantova). La merce è stata interamente recuperata. Ieri si celebrato il processo per direttissima e il malvivente ha deciso di di collaborare con la giustizia, ammettendo la propria responsabilità e confessando un analogo colpo commesso lo scorso 17 gennaio all’Esselunga di Desenzano.