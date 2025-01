Digital-news.it - Ascolti 20a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Juventus-Milan, in chiaro 2.147.512 spettatori

Nuovo record disu: sono 6.426.690 milioni gliche hanno seguito la 21esimadiA Enilive. Protagonista assoluto è stato il big matchdisputato sabato alle 18:00, trasmesso dalla piattaforma di live streaming sportivo anche in modalità gratuita, che ha registrato 2.147.512.La sfida che si è conclusa con una vittoria per i bianconeri grazie a un 2-0 firmato dalla coppia Mbangula-Weah, non solo ha superato nettamente in audience tutti gli scontri diretti tra le due squadre che si sono disputati dalla stagione 22/23 - staccando di gran lunga i match che si sono disputati in passato alle 18:00 e che non avevano mai superato 1.6 milioni di pubblico-, ma è diventata la terza sfida più vista di sempre su.La partita, disputata sabato, si posiziona al terzo posto tra le partite più seguite, superata solo dai due Derby d’Italia trasmessi nella stessa fascia oraria (20:45 di domenica).