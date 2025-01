Andrea Imperiali e Giovanna De Minico nel Comitato per l’IA dell’Agcom

Leggi su Ildenaro.it

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) annuncia l’ingresso di, ex presidente di Auditel, e della professoressaDe, esperta di diritto costituzionale e pubblico, nelper l’Intelligenza Artificiale. Questo organismo, istituito a gennaio 2024, riunisce esperti esterni con l’obiettivo di analizzare le implicazioni dell’intelligenza artificiale nelle aree di competenza di Agcom. Tra i membri delfigurano accademici e professionisti di alto profilo comeRenda, Giovanni Boccia Artieri, Giuseppe Cassano, Mauro Giusto, Maddalena Rabitti eSimoncini., con una lunga carriera nel settore della comunicazione, marketing e pubblicità, offre un’esperienza consolidata. Oltre agli otto anni alla guida di Auditel, è membro del consiglio direttivo di UPA (Utenti Pubblicità Associati) da oltre vent’anni e ha ricoperto ruoli strategici in aziende come Pirelli, TIM, Mondadori e Mediaset.