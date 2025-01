Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, Angori. "Così non va bene, serve più fiducia»

Volti scuri in casadopo la sconfitta con Piacenza. Una sconfitta che fa male, per come è venuta, con tante e palesi difficoltà a costruire gioco in attacco, e che alla fine dei conti fa male anche per la classifica, avendo sprecato l’occasione per allungare sulla zona calda (l’ultima che vale i playout), ora distante quattro lunghezze. E non basta certo l’aver salvato la differenza canestri rispetto ai piacentini a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo la serata di Cervia, dalla quale ne dovrà uscire un’Up diversa, capace di esprimere qualcosa di più a metà campo, per non dover dipendere sempre dalla variabilità delle percentuali al tiro (domenica 27 per cento dal campo). "Non siamo per nulla contenti, dovevamo vincere e non l’abbiamo fatto. In attacco onestamente ci abbiamo capito poco e niente, ci hanno sfidato tanto al tiro e le percentuali non sono state adeguate a una partita di questo livello – analizza il coach Matteo(foto) –.