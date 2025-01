Alessandro Basciano in aula, pm chiede arresto per stalking su Sophie Codegoni

Leggi su Dayitalianews.com

Il Tribunale del Riesame di Milano ha preso tempo per decidere sulla richiesta della Procura di disporre gli arresti domiciliari per, il dj e influencer sotto inchiesta per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.Questa mattina, il 35enne, accompagnato dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, si è presentato al tribunale di Milano per l'udienza fissata a seguito della decisione del pm , sotto la supervisione della procuratrice, di fare ricorso contro il provvedimento di scarcerazione emesso il 23 novembre dalla gip. La stessa giudice aveva, infatti, disposto 48 ore prima la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.