Ilfattoquotidiano.it - A Gaza c’è la tregua, ma Israele lancia un’operazione militare in Cisgiordania. 6 morti. Smotrich: “Difendiamo i coloni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

resiste le armi sono ferme per il terzo giorno, ma lanon significa la fine della violenza nei Territori palestinesi. Inhatocongiunta dell’esercito e dei servizi segreti dello Shin Bet contro i gruppi militanti islamisti locali. Lo ha annunciato martedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.L’Idf hato prima un raid con un drone a Jenin, poi, via terra, le forze speciali sono entrate in città dal checkpoint di Dotan. L’operazione, battezzata “Muro di ferro”, ha l’obiettivo a “sradicare il terrorismo” e per il premier è “un altro passo verso il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati: rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria”, il nome che con cui la destra israeliana chiama la West Bank, rivendicandone l’appartenenza a