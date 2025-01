Zon.it - Vietri sul Mare al FITUR, la fiera internazionale del turismo di Madrid

Anche nel 2025 prosegue l’attività di promozione turistica disuldell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone alle fiere di settore.E dopo il successo ottenuto al TTG di Rimini ad ottobre scorso l’attenzione è ora rivolta a, ladelche terrà la sua 45ª edizione dal 22 al 26 gennaio 2025 presso la Feria dein Avenida del Partenón. Lasarà aperta ai professionisti del settore dal 22 al 24 gennaio, mentre il pubblico generale potrà accedere il 25 e 26 gennaio.A rappresentaresulin Spagna sarà il consigliere con delega alVittorio Mendozzi che lo vedrà impegnato in una serie di incontri, presso lo stand condiviso in partnership con il tour operator salernitano Travel Before, per allargare ancor di più verso l’estero la reputazione turistica de “la prima perla della Costiera Amalfitana”.