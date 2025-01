Lapresse.it - Usa: Cina, su TikTok Usa ascoltino voci razionali

Milano, 20 gen. (LaPresse) – A proposito di, gli Stati Uniti dovrebbero ascoltare attentamente lee fornire un ambiente commerciale aperto, equo, giusto e non discriminatorio per le entità di mercato di vari Paesi che operano negli Usa. Lo ha dichiarato una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning. Per quanto riguarda le operazioni commerciali e le acquisizioni, inoltre, la portavoce ha affermato che laha sempre creduto che tali decisioni debbano essere prese secondo i principi del mercato ed essere determinate dalle stesse aziende. Se sono coinvolte aziende cinesi, devono rispettare leggi e regolamenti cinesi, ha precisato secondo quanto riferisce il Global Times.