Lapresse.it - Usa: Biden grazia il dottor Fauci e l’ex generale Miller

Washington (Usa), 20 gen. (LaPresse/AP) – Il presidente degli Stati Uniti uscente Joehato ilAnthony, ilin pensione Mark Milley e i membri della commissione della Camera che hanno indagato sull’attacco al Campidoglio del 6 gennaio, usando i poteri straordinari del suo ufficio nelle ultime ore per proteggersi da una potenziale vendetta da parte della prossima amministrazione Trump., che ha contribuito a coordinare la risposta nazionale alla pandemia Covid-19, ha suscitato le ire di Trump quando si è rifiutato di sostenere le sue affermazioni infondate. È diventato un bersaglio dell’odio degli elettori di destra per gli obblighi di mascherina e per altre politiche che ritengono abbiano violato i loro diritti. Mark Milley, ex presidente degli Stati Maggiori Riuniti, aveva definito Trump un fascista e aveva descritto nei dettagli la discutibile condotta di Trump in occasione dell’insurrezione del 6 gennaio 2021.