Uomo trovato morto in un palazzo: fermati i figli, uno è minorenne

Due fratelli, di cui uno, sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso, l’11 gennaio scorso, il padre Francesco M., ex commerciante di 54 anni originario di San Luca. Il corpo dell’era stato riin uno stabile alla periferia di Bovalino, vicino alla statale 106, in provincia di Reggio Calabria.Leggi anche: Forlì, la denuncia di un padre: “Mia moglie è scappata in Guatemala con nostroo”Le accuse: omicidio, occultamento di cadavere e porto abusivo di armiI due giovani devono rispondere anche di occultamento di cadavere e porto abusivo di armi. Secondo le indagini, l’omicidio sarebbe stato il tragico epilogo di una violenta discussione scaturita da dissidi familiari che si trascinavano da tempo. A sparare sarebbe stato il fratello maggiore.