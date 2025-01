Ilfattoquotidiano.it - Trump, l’ultimo show prima dell’insediamento: “Fermerò le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. L’invasione al confine finirà”

Dice che i prossimi quattro anni saranno “i quattro migliori della storia”, in cui “fermeremoal” e “leine in” per “evitare la terza guerra mondiale. Non sapete quanto ci siamo vicini”. Parla dal palco della Capital One Arena evidentemente soddisfatto e raggiante Donald, accolto da un’ovazione, a poche ore dal suo insediamento a Washington. Nel suo ultimoda presidente-eletto davanti ai suoi sostenitori, assicura che già da lunedì, dopo il giuramento, “agirò velocemente” per affrontare tutte le crisi con cui sono alle prese gli Stati Uniti, mettendo “fine al declino americano”, per ripristinare l’american dream. “Con il vostro voto 75 giorni fa avete salvato il Paese. Ereditiamo un disastro a livello nazionale e all’estero”, ha detto ai suoi fan, che hanno anche ballato sulle note di YMCA dei Village People, uno degli inni della sua campagna.