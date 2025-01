Lanotiziagiornale.it - Trump ha giurato, è il 47esimo presidente degli Stati Uniti: “Oggi inizia l’età dell’oro”

Per Donaldha prestato giuramento comee ha subitoto il suo discorso promettendo quattro anno di prosperità per il suo Paese.Alla Capital One Arena è presente anche ladel Consiglio, Giorgia Meloni.è già pronto a firmare decine di decreti esecutivi, che dovrebbero arrivare già nella giornata di.Il discorso didopo il giuramento“comincia ora, il nostro Paese fiorirà e metterò sempre al primo posto l’America”, sono le prime parole pronunciate dacome neo-ha parlato di un Paese “in rovina”, facendo riferimento anche agli incendi che hanno devastato Los Angeles. Non è mancato un riferimento all’attentato che ha subito e dal quale è scampato durante la campagna elettorale, così come al “sogno americano”, con la promessa che “tutti i vostri sogni diventeranno realtà”.