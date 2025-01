Amica.it - Sophie di Edimburgo: sessant’anni in stile boho chic

Tanti auguri adi, la Duchessa dalloche oggi compie. Impeccabile nei modi e nei look, è tra i personaggi della Royal Family meno chiacchierati, seppur il suo guardaroba sia una fonte d’ispirazione continua per look over 50 all’insegna dellobohémien. Da giovane PR a Duchessa di, lodisi è evoluto con lei arrivando a questo traguardo con una consapevolezza unica. Icona di unoma al contempo molto british, è la royal da conoscere e copiare in questo 2025.Diventare una Duchessa (di)QuandoRhys-Jones entrò a far parte della famiglia reale sposando il principe Edoardo nel 1999, la sua immagine era quella di una giovane donna in carriera elegante e discreta, con una naturale attitudine al rigore stilistico richiesto dalla Royal Family.