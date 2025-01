Secoloditalia.it - Separazione delle carriere, Delmastro: “E’ una riforma che libererà i magistrati dal giogo delle correnti”

“Si tratta di unaliberale che l’Italia aspettava da tempo e che realizza il principio costituzionale del giusto processo”. Questa la premessa con cui il sottosegretario alla Giustizia Andreadescrive lain un’intervista a Il Giornale, aggiungendo che quest’ultima garantirà “un giudice certo e la parità tra accusa e difesa: una parità che era intimamente negata dalla carriera comune tra giudici e accusatori”. In merito alle polemiche innescate dal Presidente di Magistratura democratica, che ha definito lasulla giustizia come la realizzazione dei piani di Licio Gelli e la P2,ha smentito categoricamente la cospirazione prefigurata dal giudice di sinistra: “La considero un’affermazione delirante, atteso che certamente Giorgia Meloni non prende ordine dagli spiriti.